Экс-депутат Бундестага де Маси: санкции против РФ наносят больший вред самому Западу

Экс-депутат Бундестага, бывший член Европарламента от ФРГ Фабио де Маси заявил о вреде санкций, введенных против России на фоне ее спецоперации на Украине. Об этом он написал в статье, опубликованной немецкой газетой Berliner Zeitung.

Де Маси отметил, что «Германию трясет, скоро и мы можем замерзнуть». По его словам, до начала действий на Украине Германия получала около 55 процента импортируемого газа из России, однако сейчас этот показатель упал до 35 процентов. По его мнению, антироссийские санкции наносят больший вред самому Западу, чем Москве.

«Неясно, как долго Россия будет продолжать поставлять газ, и будут ли газохранилища достаточно заполнены осенью, чтобы частные хозяйства и компании смогли пережить зиму», — подчеркнул экс-депутат.

Политик напомнил, что вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек называл текущую ситуацию «решающим испытанием, которого у нее не было уже давно». Экс-президент Германии Йоахим Гаук призывал жителей страны «меньше жаловаться и замереть». По мнению де Маси, «последствия энергодефицита в Германии ощущаются уже сейчас, даже без каких-либо бойкотов - цены на энергоносители зашкаливают».

В таких условиях высокая стоимость энергоресурсов грозит ФРГ «экономическим спадом, стремительным ростом безработицы и шоковой инфляцией». Де Маси посоветовал признать, что антироссийские санкции в области энергетики повышают доход Москвы.

«Какова цель энергетических санкций, которые приносят больше вреда, чем пользы, и сеют хаос в мире? Тем более, что энергоснабжение не прерывалось даже во время холодной войны», — заключил политик.