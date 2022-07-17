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Казачий атаман майор Селиванов опроверг свое задержание

Замначальника ГУ МВД по Запорожской области майор Селиванов опроверг задержание

Фото: Shutterstock

Заместитель начальника Главного управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) по Запорожской области майор Алексей Селиванов опроверг информацию о своем задержании правоохранительными органами военно-гражданской администрации (ВГА) области. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Три дня лежал с пищевым отравлением в больнице, скорая забрала прямо из кабинета без сознания. Даже телефон в кабинете остался. Иду на поправку, перехожу на домашний режим лечения. С новыми силами вливаюсь в процесс освобождения Русской земли», — объяснил причины своего отсутствия замначальника ГУ МВД.

Ранее СМИ со ссылкой на источники ТАСС сообщили, что казачий атаман был задержан правоохранительными органами региона, подробности ареста оставались неизвестными. Его соратники предположили, что этот инцидент связан с внутренним расследованием деятельности казачьего атамана.

17 июля член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в городе Энергодар на остановке обнаружили самодельное взрывное устройство. По его словам, устройство нашли на остановке в центре города, которой пользуются мирные жители. В частности, с нее регулярно уезжают сотрудники Запорожской АЭС.

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Алевтина Запольская
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