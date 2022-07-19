Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Иране начали торговать рублем

На Тегеранской бирже начались торги парой риал/рубль

Фото: Simon Dawson / Getty Images

На Тегеранской бирже начались торги валютной парой риал/рубль, сообщает иранское агентство IRNA. Инициатива реализована в рамках российско-иранских договоренностей о валютно-банковском сотрудничестве.

«Запустив торги этой валютной парой, иранские экспортеры через банки и биржи могут предлагать российский рубль по согласованному курсу на этом рынке точно так же, как доллар и евро», — приводятся слова главы пресс-службы иранского ЦБ Мостафы Гамари-Вафа.

В середине июля стало известно, что власти России и Ирана договорились отказаться от доллара во взаимных расчетах и перевести все сделки в национальные валюты: рубль и риал. За последние девять месяцев, объемы двусторонней торговли превысили четыре миллиарда долларов.

Российские власти неоднократно говорили о стремлении перевести внешнюю торговлю в национальные валюты стран-партнеров с избавлением от доллара, евро и валют других стран, которые ввели против России санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Бывший менеджер Шумахера обвинил его семью во лжи о состоянии здоровья гонщика
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой
Назван срок отладки схемы параллельного импорта в России
Поставки российской нефти в Китай и Индию рухнули
В России назвали замену ушедшему с рынка H&M
Росгвардия нашла в ЛНР схрон с ракетными комплексами Stinger и Javelin
Регина Тодоренко поделилась подробностями вторых родов
Падение астероида создало алмазные структуры с необычными свойствами
Артиллерия ЛНР обстреляла позиции ВСУ в Соледаре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.