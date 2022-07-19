В Иране начали торговать рублем

На Тегеранской бирже начались торги парой риал/рубль

На Тегеранской бирже начались торги валютной парой риал/рубль, сообщает иранское агентство IRNA. Инициатива реализована в рамках российско-иранских договоренностей о валютно-банковском сотрудничестве.

«Запустив торги этой валютной парой, иранские экспортеры через банки и биржи могут предлагать российский рубль по согласованному курсу на этом рынке точно так же, как доллар и евро», — приводятся слова главы пресс-службы иранского ЦБ Мостафы Гамари-Вафа.

В середине июля стало известно, что власти России и Ирана договорились отказаться от доллара во взаимных расчетах и перевести все сделки в национальные валюты: рубль и риал. За последние девять месяцев, объемы двусторонней торговли превысили четыре миллиарда долларов.

Российские власти неоднократно говорили о стремлении перевести внешнюю торговлю в национальные валюты стран-партнеров с избавлением от доллара, евро и валют других стран, которые ввели против России санкции.

