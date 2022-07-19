The Chainsmokers станут первой выступившей в космосе группой

Дуэт The Chainsmokers выступит в космосе в 2024 году

Американцы The Chainsmokers станут первой группой, выступившей в космосе. Об этом сообщает Associated Press.

Дуэт Эндрю Таггарта и Алекса Полла выступит в космосе в 2024 году. Музыканты уже подписали контракт и примут участие в одном из первых рейсов компании World View, занимающейся космическим туризмом. Для концерта их поместят в герметичную капсулу.

«Мы всегда мечтали отправиться в космос и рады сотрудничать с World View, чтобы испытать это приключение и получить новый опыт. Мы знаем, что виды Земли и космоса будут невероятными и вдохновляющими, поэтому надеемся использовать этот полет для творчества и будущих проектов», — говорится в заявлении The Chainsmokers.

Главный исполнительный директор Word View Райан Хартман рассказал, что вдохновлен и взволнован этим событием. По его словам, выбор The Chainsmokers был попыткой заинтересовать молодую аудиторию, а также отчасти и личным решением. Он пояснил, что его сын любит песни этой группы.