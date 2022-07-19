Скандальная телеведущая погасила задолженность по ЖКХ с помощью пожертвований

Телеведущая Дана Борисова погасила задолженность по ЖКХ в 25 тысяч рублей на пожертвования

Скандальная телеведущая Дана Борисова раскрыла сумму задолженности по ЖКХ, которую погасила с помощью пожертвований подписчиков. Звезда заплатила 25 тысяч рублей, сообщает Teleprogramma.pro.

Борисова сделала публикацию в социальных сетях, попросив неравнодушных перевести ей по сто рублей. По словам телеведущей, ее возмутило поведение некоторых друзей и потенциальных партнеров, которые проигнорировали просьбу. При этом незнакомцы помогали более охотно — она получила переводы в размере от одного рубля.

«Молодой человек вместо того, чтобы скинуть сто рублей, пишет: "У тебя все в порядке?" Я считаю, что это не мужской поступок. Я не просила пять тысяч перевести», — заявила Борисова. Телеведущая отметила, что ситуация помогла ей очистить круг общения от ненадежных людей.

В 2020 году Борисова рассказала, сколько платит за обслуживание квартиры в московском районе Фили. Стоимость коммунальных услуг составляет 10 тысяч рублей в месяц. Ведущая подчеркнула, что не считает сумму слишком большой.