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Опубликован синопсис фильма «Дюна 2»

Кинокомпании Warner Bros. и Legendary опубликовали официальный синопсис «Дюны 2»

Кадр: Фильм «Дюна»

Кинокомпании Warner Bros. и Legendary опубликовали официальный синопсис «Дюны 2». Об этом пишет Variety.

Сиквел расскажет о приключениях главного героя Пола Атрейдеса после того, как он объединился с фрименами, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. «Столкнувшись с выбором между любовью всей своей жизни и судьбой целой Вселенной, он пытается предотвратить страшный сценарий будущего, который может предвидеть только он», — сказано в синопсисе.

Киностудии подтвердили, что в фильме сыграют актрисы Леа Сейду, Сухейла Якуб и Флоренс Пью. К касту также присоединятся актеры Остин Батлер и Кристофер Уокен. Сообщается, что съемки будут проходить в Будапеште, Абу-Даби, а также в Иордании и Италии.

Премьера «Дюны 2» назначена на 17 ноября 2023 года. К своим ролям вернутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Режиссерское кресло вновь займет Дени Вильнев, сценаристом выступит Джон Спейтс. Первая часть фильма по роману писателя Фрэнка Герберта вышла на экраны 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

Ранее стало известно о том, что Вильнев приступил к съемкам второй части «Дюны» в Будапеште.

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Дениза Мацаева
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