В Совфеде оценили необходимость принятия жестких мер в отношении Google

Ирина Рукавишникова: государство вынуждено защищать россиян от противоправного контента

Государство в лице Роскомнадзора и судебной системы вынуждено защищать россиян от подобного противоправного контента, в том числе, при помощи жестких мер. Так первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова прокомментировала сообщение о втором оборотном штрафе компании Google, назначенном российским судом за неудаление запрещенного контента.

«Оборотный штраф компании Google на сумму более 21 миллиард рублей является самым крупным по размеру, но далеко не единственным в отношении иностранных IT-гигантов. Причина везде одна — систематическое распространение или неудаление запрещенного на территории РФ контента. Государство в лице Роскомнадзора и судебной системы вынуждено защищать россиян от подобного противоправного контента, в том числе, при помощи подобных жестких мер, — отмечает Ирина Рукавишникова. - К сожалению, многие иностранные IT-гиганты предпочитают игнорировать законодательство и интересы населения тех стран, на территории которых они работают и получают солидную прибыль. Причем, так происходит не только в России, но и в других странах. Поэтому каждое государство предпринимает собственные меры по ограничению их вседозволенности».

Ранее стало известно, что мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 миллиард рублей. Для ИТ-гиганта это второй оборотный штраф за повторное неудаление запрещенной информации.

Судья постановил назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек. Протокол был составлен 22 июня за повторный отказ удалить запрещенную информацию (часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ). До этого Роскомнадзор направил 17 уведомлений в адрес Google LLC с требованием удалить с YouTube недостоверную информацию о ходе операции на Украине, дискредитирующую ВС РФ. Однако информация так и не была удалена.

Представитель компании в суде заявил четыре ходатайства об отложении, о смене подсудности в районный суд, об истребовании сведений из налоговой и об исключении доказательств (речь идет о таблицах). Однако судья отказал ему.

В конце декабря американская ИТ-корпорация первой в России получила оборотный штраф в 7,22 миллиарда рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Штраф уже взыскан, отметили ранее в Роскомнадзоре.