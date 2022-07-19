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Россиянин встретился со стадом косуль и заснял их на видео

В Новосибирской области засняли на видео стадо косуль

В Новосибирской области местный житель встретил в поле возле Краснообска стадо косуль. Он заснял их на видео, ролик опубликовало НГС.

По словам автора ролика, косули находились совсем близко к трассе, на расстоянии 15-20 метров.

Как объяснила волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, косули достаточно пугливые животные.

«Они абсолютно не агрессивны, пугливы и стараются вообще к человеку не выходить. Обычно единичные особи попадаются, если попали в беду, завязли в снегу или что-то еще случилось. Молодые особи могут быть не пуганные и просто не обращать внимания на людей», — объяснила волонтер.

Она добавила, что лучше просто полюбоваться животными на расстоянии и не подходить к ним слишком близко.

Сергей Истомин
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