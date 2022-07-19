Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Бурятии провели уборку в лесах у Байкала

Волонтеры провели уборку в лесах близ озера Байкал в Бурятии

Фото: Валентина Межецкая / пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

В Прибайкальском национальном парке в Бурятии волонтеры провели уборку на нескольких участках леса близ озера Байкал. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает «МК» со ссылкой на заповедник.

Как отмечается, уборка прошла в рамках акции «Сохраним леса Байкала». В ней приняли участие активисты из Бурятии, Забайкалья, Иркутской области и Якутии.

Волонтеры вместе с лесниками привели в порядок участки леса неподалеку от поселка Порт Байкал. Они собрали древесные отходы, ветки и траву, которые ранее вытащили с противопожарных полос сотрудники нацпарка.

По словам заместитель директора парка Сергея Кочнева, данное мероприятие стало частью масштабных работ по очистке лесов у границ поселка Порт Байкал. В дальнейшем там также будет создан образовательный историко-туристический маршрут, уточнил представитель заповедника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Ведущий «Би-би-си» попал в аварию во время съемок фильма на Украине
Путин и Раиси встретились в Тегеране
Первая леди Украины выступит в Конгрессе США
Вильфанд спрогнозировал сроки возвращения жары в Москву
Бывший менеджер Шумахера обвинил его семью во лжи о состоянии здоровья гонщика
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с прессой
Назван срок отладки схемы параллельного импорта в России
Поставки российской нефти в Китай и Индию рухнули
В России назвали замену ушедшему с рынка H&M
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.