В Бурятии провели уборку в лесах у Байкала

Волонтеры провели уборку в лесах близ озера Байкал в Бурятии

В Прибайкальском национальном парке в Бурятии волонтеры провели уборку на нескольких участках леса близ озера Байкал. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает «МК» со ссылкой на заповедник.

Как отмечается, уборка прошла в рамках акции «Сохраним леса Байкала». В ней приняли участие активисты из Бурятии, Забайкалья, Иркутской области и Якутии.

Волонтеры вместе с лесниками привели в порядок участки леса неподалеку от поселка Порт Байкал. Они собрали древесные отходы, ветки и траву, которые ранее вытащили с противопожарных полос сотрудники нацпарка.

По словам заместитель директора парка Сергея Кочнева, данное мероприятие стало частью масштабных работ по очистке лесов у границ поселка Порт Байкал. В дальнейшем там также будет создан образовательный историко-туристический маршрут, уточнил представитель заповедника.