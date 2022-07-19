Женщина отправила мем отказавшей ей в работе компании и получила внезапный ответ

Тиктокерша отправила мем интересующей ее компании и получила приглашение на собеседование

Блогерша с ником SwedishSwan рассказала в TikTok, как благодаря мему получила внезапный ответ от работодателя после того, как организация отклонила ее резюме. Видео собрало больше 400 тысяч лайков.

По словам тиктокерши, она откликнулась на вакансию, однако получила письмо с отказом рассмотреть ее кандидатуру. SwedishSwan отметила, что очень хотела устроиться на эту должность, поэтому решила рискнуть. Женщина отправила компании в ответ мем, на котором изображена картина художника Фернандо Ботеро «Папа Римский Лев X». «Но почему?» — было написано на изображении.

«Они прислали мне еще одно письмо, в котором написали, что теперь они приглашают меня на собеседование. Не могу поверить, что это сработало», — со смехом рассказала SwedishSwan. Она также добавила, что заинтересовавшая ее компания находится в Лос-Анджелесе.

В комментариях пользователи, работающими специалистами по подбору кадров, признались, что тоже предложили бы соискателю собеседование, если бы получили от него такой ответ. «Все это время я мог отправлять мемы на все письма с отказом в работе, которые получал?», «Я заполучила работу именно благодаря тому, что ответила на письмо с отказом. Я думала: "И что они мне сделают, не наймут меня еще раз?"» — написали юзеры. Некоторые из них также предположили, что в компании оценили настойчивость блогерши.

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