В Госдуме указали ЛГБТ на «место под забором»

Депутат Бурляев назвал представителей ЛГБТ извращенцами и указал им на «место под забором»

Депутат Госдумы, актер, режиссер и народный артист России Николай Бурляев назвал представителей ЛГБТ извращенцами и указал им на «место под забором». Так он ответил на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о том, стоит ли таким людям покинуть страну или тщательно скрываться после принятия закона о запрете на пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации, чайлдфри и «отрицания семейных ценностей».

«Надо напомнить этим патологическим коллегам-извращенцам, что они зарвались. Глядя на западный мир, они посчитали, что и в России это возможно. "Коллеги" ошиблись, в России это невозможно. Место извращенцев всегда было где-то под забором», — заявил Бурляев. По словам депутата, у него всегда было «брезгливое отношение» к людям с гомосексуальной ориентацией.

«Я сталкивался с этой проблемой еще давно, в начале 1960-х годов, когда, после фильма "Иваново детство" стал достаточно известным. Голубые роились вокруг меня, рассыпались комплиментами: "Какие у вас глаза, ресницы!", "Какие у вас тонкие пальцы!"» — рассказал он.

Бурляев отметил, что представителям ЛГБТ-сообщества стоит быть поскромнее, так как общество в России не приемлет «патологию и извращения».

Николай Бурляев известен по ролям в фильмах «Иваново детство», «Служили два товарища», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита» и «Адмиралъ». С 2021 года является депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду». Он и ранее высказывался против ЛГБТ, утверждая, что необходимо ограничить демонстрацию «данной патологии» на телевидении, а также называл гомосексуальность болезнью и грехом. Свое решение стать депутатом Бурляев объяснил тем, что Россия «утопает в безнравственности», он не мог на это смотреть, так как страна должна идти по пути традиционализма.

Законопроект, внесенный в Госдуму 18 июля, подразумевает запрет на пропаганду чайлдфри (добровольного отказа заводить детей), нетрадиционной сексуальной ориентации и «отрицания семейных ценностей» в кино, музыке, театре, СМИ и интернете. Авторы документа считают, что необходимость в нем назрела давно. В пояснительной записке они указали, что пропаганда нетрадиционных ценностей имеет не меньшую степень опасности для развития российского общества, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.