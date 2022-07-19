Российскому миллиардеру отказали в регистрации бренда для метавселенной
Суд по интеллектуальным правам 18 июля отклонил кассационную жалобу компании Sensorium DLT Ltd, развивающей технологии виртуальной реальности, которая оспаривала отказ в регистрации бренда Sensorium Galaxy, следует из данных по арбитражным делам.
На решение обратило внимание РБК. Sensorium Corporation основал российский миллиардер Михаил Прохоров, под брендом Sensorium Galaxy она продвигает метавселенную. Согласно анонсу, она намерена проводить в виртуальном пространстве концерты как реальных артистов, так и артистов, созданных с помощью искусственного интеллекта: к примеру, в планах есть организация концерта памяти Владимира Высоцкого с участием современных артистов.
Заявка на регистрацию Sensorium Galaxy в Роспатент была подана больше двух лет назад, однако в феврале 2021 года Роспатент ответил на нее отказом. В решении говорилось, что обозначение Sensorium Galaxy близко к нескольким брендам, зарегистрированным южнокорейской Samsung Electronics. Компания подала возражение, его частично удовлетворили, разрешив зарегистрировать бренд для части товаров — ими стали «пояса для плавания; пояса тренировочные для талии; приманки для охоты или рыбной ловли».
В ноябре Sensorium обратилась в суд, призвав учитывать степень сходства их сильных элементов, то есть SENSORIUM и SAMSUNG. Суд предприятию отказал, обратив внимание на звуковое и смысловое сходство входящего в состав товарных знаков элемента GALAXY, — с формулировкой о том, что он привлекает внимание потребителя в первую очередь. Суд согласился с выводом Роспатента, что потребитель не сможет отличить товары и услуги компаний, и тогда Sensorium подала кассационную жалобу на это решение.
Sensorium была основана в 2018 году, и, по оценкам Bloomberg, к 2020 году на нее было потрачено около 100 миллионов долларов. Тогда сообщалось, что фирма базируется на Каймановых островах и создает площадки для вечеринок в Sensorium Galaxy. Пользователи во время трансляции могут не только следить за выступлениями, но и общаться между собой, а также совершать покупки — модернизировать свои аватарки по технологии блокчейн.