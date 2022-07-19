ВОЗ заявила о новой волне коронавируса в Европе

Глава Европейского бюро ВОЗ Клюге заявил о новой волне COVID-19 в Европе

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой волне коронавируса в Европе, вызванной подвариантами штамма омикрон. Его слова передает РИА Новости.

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета — только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта омикрон, в частности, BA.2 и BA.5», — уточнил Клюге. Он отметил, что каждый доминирующий подвариант передается значительно быстрее, чем предыдущие сублинии вируса.

По словам представителя ВОЗ, за последние шесть недель число новых случаев коронавируса в странах Европы утроилось. Так, на прошлой неделе в европейском регионе выявили около трех миллионов инфицированных, что составляет почти половину всех новых заражений в мире.

«Сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID-19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Действовать осенью будет слишком поздно», — резюмировал Клюге.

В рамках указанной стратегии ВОЗ призывает усилить вакцинацию, а также стимулировать население к ношению масок в помещениях и общественном транспорте.

Ранее стало известно, что в Москве выявили пять случаев подвида омикрон-штамма коронавируса «кентавр». Отмечалось, что это первые случаи нового подвида COVID-19 в России. У всех заболевших россиян инфекция протекает в легкой форме.