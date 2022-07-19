В Киеве заявили о проведении брифингов с военными из США и Британии

Глава офиса Зеленского Ермак заявил о регулярных брифингах с военными из США и Британии

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью «Новому времени» заявил, что каждую неделю власти страны проводят брифинги с участием представителей посольств и военных США и Британии. Его слова приводит ТАСС.

Ермак сообщил, что регулярные брифинги проводит его заместитель Роман Машовец.

«Заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Включение с фронта. Для того чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов, и они были причастны к происходящему. Это очень важно», — подчеркнул представитель Киева.

По мнению главы офиса Зеленского, чтобы Украине продолжали своевременно предоставлять военную помощь, процесс обсуждения должен быть открытым.

Ранее США анонсировали выделение нового, 16-го пакета военной помощи Украине. Он будет включать больше HIMARS, дополнительные боеприпасы для РЗСО и для артиллерии.