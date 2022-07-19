Европа захотела смягчить санкции ради экспорта российского продовольствия

Евросоюз захотел смягчить санкции против банков ради экспорта российского продовольствия

Евросоюз захотел частично смягчить введенные в отношении России санкции и разблокировать часть активов некоторых банков ради экспорта продовольствия, сообщает Reuters.

Отмечается, что ограничения могут быть сняты с транзакций, связанных с экспортом из России продовольствия и удобрений. В частности, для этого могут быть частично разморожены корреспондентские счета ВТБ, Совкомбанка, Промсвязьбанка, ВЭБ, а также банков «Открытие» и «Россия» вместе с находящимися на них средствами.

Кроме того, Брюссель рассматривает возможность облегчения экспорта продовольствия из российских портов, обслуживание которых ранее было приостановлено из-за санкций.

Инициатива появилась на фоне критических замечаний со стороны африканских политиков, заявлявших, что действия Евросоюза и, в частности, санкции негативно влияют на международную торговлю и усугубляют дефицит продовольствия в некоторых регионах.

Предполагается, что разморозке подвергнутся счета, связанные с оплатой поставленных за рубеж продовольствия и удобрений, а также с выдачей необходимых для их закупок кредитов.

Указанные банки вместе с некоторыми другими российскими кредитными организациями попали под санкции Евросоюза после начала российского спецоперации на Украине. В результате их корсчета в европейских банках были заморожены, а проведение транзакций с резидентами ЕС запрещено.

