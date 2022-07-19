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Киев пригрозил ответить на визиты российских чиновников в Донбасс

Подоляк пообещал ответ Киева на посещение освобожденных территорий российскими чиновниками

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил ответить российским чиновникам, которые совершают визиты на освобожденных территориях республик Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российские госслужащие довольно сильно рискуют, посещая освобожденные населенные пункты в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР). «Украинский ответ обязательно последует», — подытожил Подоляк.

Ранее у российских границ в Черном море заметили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) НАТО на фоне угроз Киева потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия и вернуть Крым. Уточняется, что беспилотник осуществил вылет с американской военной авиабазы на итальянском острове Сицилия.

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Алевтина Запольская
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