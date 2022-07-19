США обвинили в диверсиях на нефтяных объектах Венесуэлы

Лидер парламентской фракции Кабельо обвинил США в диверсиях на нефтяных объектах Венесуэлы

Лидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил власти Соединенных Штатов в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли южноамериканской страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал это частью «политики империализма» Вашингтона. «Нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США», — отметил он.

Кабельо добавил, что диверсия, которая произошла недавно на газопроводе государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A, демонстрирует желание американских властей дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

«Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает, они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады», — сказал он.

По его словам, органы государственной безопасности намерены ответить должным образом на любые проявления агрессии в стране.

Ранее депутат Национальной ассамблеи от Единой социалистической партии Венесуэлы Сауль Ортега прокомментировал признание экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других государствах.

Ортега назвал власти США преступной бандой и добавил, что слова Болтона доказывают это утверждение.