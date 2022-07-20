Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

На Кубани нашли кости древних слонов, лошадей и волков

В Темрюкском районе Краснодарского края нашли кости древних лошадей и слонов

Фото: ЮНЦ РАН

В Темрюкском районе Краснодарского края археологи обнаружили кости древних животных, возраст которых составляет около 1,2-1,4 миллиона лет. Об этом сообщают «Кубанские Новости».

Среди находок — останки таманских слонов, кавказских эласмотериев, раннеплейстоценовых лошадей, антилоп и волков.

Раскопки проводятся под руководством сотрудников Южного научного центра РАН, Азовского музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН. В работах также задействованы представители ГИН РАН, Ставропольского музая-заповедника, Саранского и Темрюкского краеведческих музеев, студенты из МГУ, УрФО, ЮФУ, СПбГУ, волонтеры и школьники.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в раскопе на Ангаре тайник каменных орудий возрастом 5 тысяч лет. Всего удалось обнаружить более ста предметов, среди которых были тесла, ножи, скребки, орудия для проколки. Археологи также нашли небольшие кусочки охры, которую в древности использовали для ритуального окрашивания тела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о расширении географии спецоперации на Украине
Актриса из фильма о Бонде Ана де Армас высказалась о женской версии агента 007
Раскритиковавшую «Матч-ТВ» журналистку отстранили от эфира
Младший сын Кости Цзю победил в третьем профессиональном бое подряд
IKEA убрала ограничение на покупки на сайте
Путин сравнил кока-колу и иван-чай
Психолог назвал упражнения для избавления от тревоги и стресса
Зиму без российского газа в ЕС описали
Джонсон призвал продавцов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы
В Госдуме отреагировали на отказ Карлсена играть с Непомнящим
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.