В Кремле ответили на вопрос о формате прямой линии с Путиным

Песков заявил, что формат прямой линии с Путиным зависит от рекомендаций Роспотребнадзора

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о формате прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году. Его слова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, формат будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом меняется во всем мире, поэтому никто не может точно сказать, как она развернется в России. Решения будут приниматься исходя из мнения специалистов.

Ранее Песков анонсировал ряд зарубежных визитов, которые президент России Владимир Путин планирует совершить осенью. По его словам, в настоящее время ведется их подготовка.