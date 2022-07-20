В Японии обвинили США в аде в Восточной Европе

Японский политолог Осаки обвинил США в аде на Украине

Политолог из Японии Ивао Осаки заявил, что США сделали из Украины западный оплот на границе с Россией, в результате чего президент страны Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию. С таким мнением он выступил в статье для издания JB Press.

По мнению эксперта, Вашингтон был одержим возможным вступлением Украины в НАТО, поэтому США поставляли Киеву наиболее современное оружие. Еще до начала спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский нарушил Минские соглашения, направленные на урегулирование ситуации на востоке страны.

«Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию», — подчеркнул Осаки. По его мнению, «именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру». Поэтому японский политолог обвинил США в аде в Восточной Европе.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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