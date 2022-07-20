Форум «Сильные идеи для нового времени» подвел итоги работы

В Москве завершилась работа форума «Сильные идеи для нового времени»

В Москве завершилась работа форума «Сильные идеи для нового времени», который в 2022 году проходил второй раз. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

«Мы увидели не просто много идей или инициатив по развитию заявленных направлений, а готовые, хорошо проработанные проекты, которые уже реализуются, и нужна поддержка в их масштабировании и тиражировании. На пленарном заседании ряд таких проектов получили поддержку лично президента страны. Эти решения могут быть внедрены во всех регионах, они направлены в том числе на системные изменения социальной сферы. И мы рассчитываем, что жители регионов уже в ближайшее время ощутят эффект от реализации этих проектов», — сказал помощник президента РФ, председатель Организационного комитета Форума Максим Орешкин.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, форум проводиться уже второй раз и свою заинтересованность в нем выразили жители всех регионов России — это активные граждане, предприниматели, общественные деятели, ученые – все те, кто хочет участвовать в развитии своих регионов и страны в целом.

«Крауд-платформа форума собрала более 300 тысяч участников. Было много хороших решений, которые продвигают небольшие коллективы, но большие энтузиасты. Они предлагают набор конкретных шагов по улучшению социальной сферы, достижению технологического и кадрового суверенитетов, развитию экологического туризма. Многие проекты уже нашли партнеров, получили поддержку, некоторые из проектов возьмет на сопровождение АСИ, часть из них ляжет в основу наших инициатив, по другим – мы продолжим диалог с региональными командами, институтами развития, федеральным центром, вместе будем работать над их реализацией», — сказала Светлана Чупшева.

«В современном мире наибольшую ценность представляют идеи. Количество поступивших на форум заявок — а их рекордные 19,5 тысячи — демонстрирует, что у нас в стране проживают неравнодушные инициативные граждане, которые не только готовы делиться своим ценным ресурсом – идеями, но и непосредственно их реализовывать. Активное участие людей в форуме и глубокая степень проработки поданных инициатив показали, что в обществе есть не только запрос на изменения, но и конкретные предложения по их осуществлению. Как отметил президент России Владимир Путин, в России необходимо сделать более открытыми механизмы участия граждан страны в жизни государства. Речь идёт, в том числе, о механизмах народовластия и прямой демократии. И выбранный формат мероприятия способствует реализации этой идеи: совершенствованию механизмов участия граждан в жизни страны посредством налаживания прямого открытого диалога между обществом и представителями экспертного сообщества, власти, бизнеса для достижения поставленных задач в интересах страны», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Как отметил председатель ВЭБ.РФ и экспертного совета АСИ Игорь Шувалов, доверие — основа развития экономики и улучшения качества жизни людей, поэтому сейчас необходимо выстроить доверие между бизнесом — государством и обществом.

«Именно бизнес должен сыграть ключевую роль в восстановлении доверия в нынешних условиях, а ВЭБ.РФ и другие институты развития, такие как АСИ, должны стать лидерами в продвижении повестки устойчивого развития, повышения доверия и качества жизни граждан. Мы вместе с АСИ будем поддерживать перспективные инициативы, которые станут драйвером российского и мирового прогресса уже завтра. Ответственность за это будущее — наша общая ответственность», — сказал Игорь Шувалов.

Форум проходил в несколько этапов: сбор заявок по семи направлениям (кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов, предпринимательство, «Открытый разговор»); экспертная оценка поступивших идей (задействовано 2334 эксперта, которые отобрали четыре топа идей) и очная часть, где авторы идей-финалистов, а также отмеченные регионами инициативы могли лично презентовать свои проекты вниманию потенциальных инвесторов и партнеров, заинтересованных в реализации лучших практик по своим направлениям.

Для проведения двухдневной очной части Форума задействованы две площадки Москвы: Центр международной торговли и ГЭС-2, здание бывшей электростанции.

Финальной точкой Форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путин. В приветственном обращении он отметил, что предложенный в рамках Форума механизм поиска, отбора и поддержки гражданских проектов и инициатив является всё более востребованным, актуальным: «Такой механизм в полной мере созвучен задачам нашего внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине революционные трансформации всё больше и больше набирают обороты, набирают силу. Эти грандиозные изменения, конечно, необратимы. И как на национальном, так и на глобальном уровне идет выработка основ, принципов гармоничного, более справедливого, социально ориентированного и безопасного миропорядка — альтернативного существующему или, можно сказать, существовавшему до сих пор однополярному мироустройству, которое по своему характеру, безусловно, становится тормозом для развития цивилизации».

11 лучших идей были представлены президенту России лично их авторами. Это проекты:

«Восток: Всероссийская интерактивная платформа по вовлечению школьников в техническое творчество в опоре на технологическую платформу VOSTOK, образовательные программы и инструменты Кружкового движения и Национальной технологической олимпиады» (Оксана Кухарчук);

РОББО - суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и бесплатного «открытого кода» (Павел Фролов);

Атлас удаленных профессий (Светлана Голубева);

«Внести изменения в текущее законодательство РФ для повышения эффективности функционирования системы здравоохранения (развитие цифровых сервисов и телемедицины)» (Максим Чернин);

Цифровая забота» - умный дом престарелых (Андрей Образцов);

Экосистема поддержки семей с детьми через создание сети Семейных МФЦ (Светлана Черенкова);

Мобильное приложение «Город без границ» для людей с инвалидностью (Виолетта Журавская);

Развитие кемпинг-туризма - как новое окно возможностей для микро-бизнеса и МСП (Николай Дмитриев);

Создание в г. Байкальск Всероссийского молодежного экологического кампуса «ЭКО.ЦЕХ» (Маргарита Цыганова);

Облачная экосистема Routek (Алексей Корзун);

Создание организации объединенных профессионалов (международной ассоциации по развитию человеческого капитала) (Алина Досканова);

По итогам работы двух дней площадку Форума посетили более 700 участников и представителей СМИ.

Форум прошел при поддержке титульного партнера Форума – Правительства Москвы, генерального партнера — ПАО Сбербанк, стратегического партнера — ПАО «Россети», официального партнера — ПАО «НОВАТЭК», партнера — Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», партнера деловой программы — «Норникель», партнера по организации — ОАО «РЖД».