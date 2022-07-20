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Москвичи резко заинтересовались ипотекой

Росреестр: число регистраций ипотек в Москве выросло на 15,4 процента

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В июне число регистраций жилищных кредитов в Москве выросло на 15,4 процента. О том, что жители столицы резко заинтересовались ипотекой, говорится в исследовании Росреестра, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

За июнь было зарегистрировано 6,8 тысячи ипотечных договоров на первичном и вторичном рынках недвижимости — более чем на тысячу больше, чем в мае. Такая динамика обеспечена в основном продажами строящихся объектов. По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, восстановление спроса на ипотеку связано с принятыми властями мерами поддержки строительной отрасли, а также рассрочками и лояльными кредитными программами для девелоперов.

Относительно июня 2021 года в первый месяц лета 2022-го было заключено на 36,5 процента меньше ипотечных договоров. Показатель первых шести месяцев года оказался на 13 процентов ниже, чем за аналогичный промежуток времени в рекордном 2021 году, когда было заключено 60 тысяч договоров. При этом по отношению к периоду с января по июнь 2020 года показатель вырос на 37 процентов.

Ранее в июле исследование «Инком-Недвижимость» показало, что спрос жителей регионов на столичные новостройки во втором квартале 2022 года вырос на 60 процентов. Отмечается, что 45 процентов использовали для покупки недвижимости ипотеку.

Александра Качан
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