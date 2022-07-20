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57-летняя актриса снялась в бикини и порадовала фанатов

Британская модель Элизабет Херли снялась в желтом бикини бренда Elizabeth Hurley Beach

Кадр: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась снимком, на котором она запечатлена в купальнике, и порадовала фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя манекенщица снялась в бикини желтого цвета собственного бренда Elizabeth Hurley Beach, дополнив свой образ солнечными очками и соломенной шляпой. На размещенном кадре знаменитость позирует с распущенными волосами во дворе дома с солнцезащитным кремом косметического бренда Clinique.

Поклонники восхитились внешним видом Херли и принялись делать ей комплименты в комментариях под публикацией, которая набрала почти 200 тысяч лайков. «Выглядишь потрясающе», «Королева бикини!», «Как тебе удается оставаться такой шикарной?», «Самая красивая женщина», «С каждым днем все красивее», «Просто вау», — высказывались подписчики.

В мае Элизабет Херли приняла участие в съемке в нижнем белье. На опубликованном кадре модель позировала перед камерой в белых трусах-слипах и просвечивающей грудь майке светло-зеленого цвета. Известно, что фотография была сделана известным модным фотографом Марио Тестино для британского глянцевого журнала Vogue.

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Майя Пономаренко
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