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Путин назвал надежную опору в жизни человека

Президент Путин назвал чувство сопричастности судьбе родины надежной опорой в жизни

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин назвал чувство сопричастности судьбе родины надежной опорой в жизни. Об этом он заявил в приветственном слове победителям конкурса «Большая перемена», его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, это чувство также является одним из ключей к успеху.

«Такое чувство сопричастности судьбе страны служит надежной опорой в жизни. Именно оно всегда помогало, помогает и будет помогать нашим соотечественникам добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах», — объявил Путин.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — проект Федерального агентства по делам молодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — для российских школьников 5-7 классов и участников международного трека конкурса.

Ранее Путин во время прямой лини раскрыл для граждан страны секрет счастья.

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Валерий Розенберг
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