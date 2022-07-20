Производители российских семян попросили о помощи

«Ъ»: производители семян в РФ попросили о субсидиях в размере 70% от стоимости продукции

Для развития производства российских семян и снижения зависимости от импорта российским компаниям нужна существенная помощь. Речь идет о субсидиях в размере 70 процентов стоимости выпускаемого в стране посадочного материала. Об этом со ссылкой на предложения, прозвучавшие на совместном заседании комитетов по аграрным вопросам Госдумы и Совета Федерации, пишет «Коммерсантъ».

Глава «Щелково агрохим» Салис Каракотов в комментарии изданию объяснил, что в настоящее время 97 процентов материала по сахарной свекле надо завозить из-за рубежа. Для масленичного подсолнечника доля составляет 77 процентов, кукурузы — 50 процентов, рапса — 40 процентов. В целом объем российского рынка семян достигает 140 миллиардов рублей, а порядка 80 процентов этих средств уходят в страны Евросоюза и США.

По словам топ-менеджера, российские производители, помимо субсидий, просят о квотировании ввоза импорта семян по мере роста российского выпуска. В совокупности такие меры позволят достичь 70-процентной обеспеченности семенами по сахарной свекле, кукурузе и сое к 2025 году, а к 2030-му — таких же показателей по подсолнечнику и рапсу.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко отметил, что поддержка нужна срочно, чтобы компенсировать хотя бы частично резкий рост затрат сельхозпроизводителей. Кроме того, он добавил, что поставки посадочного материала могут прекратиться в любой момент. Только в прошлом сезоне Россия лишилась 20 процентов семян масличного подсолнечника.

В свою очередь, гендиректор Ягодного союза Ирина Козий отметила, что в просьбах и обещаниях российских производителей не учитываются все факторы. Даже при получении субсидий компаниям необходимы будут значительные инвестиции в расширение мощностей и закупку иностранного оборудования, аналогов которого в России нет. И эти вложения производителям придется перекладывать на конечного покупателя, чтобы не работать в убыток.

Она также напомнила, что импортные семена дают не только повышенную устойчивость растения к болезням, но и позволяют получить более качественную продукцию. К тому же они предлагают не просто семена, а технологию выращивания. Помимо всего, заключила Козий, достойных альтернатив по многим культурам у российских производителей просто нет.

Ранее Козий указывала, что почти 100 процентов посадочного материала для клубники завозили из европейских стран, однако с июля его экспорт в Россию запрещен. Собственное производство рассады в стране незначительно, к тому же у этих сортов заметно ниже урожайность.