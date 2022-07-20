Банкиров осудят за хищение полутора миллиардов рублей у хоккеиста Радулова

Дело о хищении топ-менеджерами ТБ 1,5 млрд руб у хоккеиста Радулова поступило в суд Москвы

Завершено расследование уголовного дела о хищении 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Александра Радулова, в котором обвиняются топ-менеджеры Транснационального банка (ТБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом Мещанский суд Москвы перенаправил материалы для рассмотрения в Замоскворецкий, посчитав, что преступление, которое вменяется банкирам было совершено на его территории. На изменении подсудности настояли адвокаты обвиняемых: бывших председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова, его помощника Романа Швеца и заместителя начальника клиентского отдела банка Елены Пантелеевой.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2018 года после хищения у вкладчиков ТБ 213 миллионов рублей. По версии следствия, средства похищались топ-менеджментом путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Радулов, знакомый с Сергеем Кононовым, поддался на его уговоры и с 2008 года открыл в ТБ счет, через который получал зарплату вплоть до краха банка в 2015 году.

Общая задолженность кредитной организации перед кредиторами составляет 17 миллиардов рублей.

6 июля 2022 года Мещанский суд в особом порядке приговорил к четырем годам условно экс-президента ТБ Анну Бондарук.

