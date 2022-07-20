Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Банкиров осудят за хищение полутора миллиардов рублей у хоккеиста Радулова

Дело о хищении топ-менеджерами ТБ 1,5 млрд руб у хоккеиста Радулова поступило в суд Москвы

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Завершено расследование уголовного дела о хищении 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Александра Радулова, в котором обвиняются топ-менеджеры Транснационального банка (ТБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом Мещанский суд Москвы перенаправил материалы для рассмотрения в Замоскворецкий, посчитав, что преступление, которое вменяется банкирам было совершено на его территории. На изменении подсудности настояли адвокаты обвиняемых: бывших председателя совета директоров ТБ Сергея Кононова, его помощника Романа Швеца и заместителя начальника клиентского отдела банка Елены Пантелеевой.

Уголовное дело было возбуждено осенью 2018 года после хищения у вкладчиков ТБ 213 миллионов рублей. По версии следствия, средства похищались топ-менеджментом путем выдачи кредитов фиктивным компаниям. Радулов, знакомый с Сергеем Кононовым, поддался на его уговоры и с 2008 года открыл в ТБ счет, через который получал зарплату вплоть до краха банка в 2015 году.

Общая задолженность кредитной организации перед кредиторами составляет 17 миллиардов рублей.

6 июля 2022 года Мещанский суд в особом порядке приговорил к четырем годам условно экс-президента ТБ Анну Бондарук.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В США назвали количество обученных применению РСЗО HIMARS украинских военных
Минобороны рассказало об опасности украинской атаки на Запорожскую АЭС
США передадут Украине 20 РСЗО HIMARS
Бузова призналась в новой любви
В офисе Зеленского назвали необходимую для восстановления Украины сумму
В Германии рассказали об ожиданиях по поставкам по «Северному потоку»
Сенат Италии захотел оставить действующего премьера
Непомнящий оценил отказ Карлсена от матча за мировую шахматную корону
В США задумались об обучении украинских военных летчиков
Минфин пообещал симметричные меры в отношении иностранных банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.