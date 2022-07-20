В предложении ЦБ увидели риск массового бегства россиян с биржи

Глава НАУФОР Тимофеев увидел риск бегства россиян с биржи из-за предложения ЦБ

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев увидел в предложении Центробанка резко ограничить доступ частных инвесторов к иностранным акциям риск массового бегства россиян с биржи. Его слова приводит РБК.

«В сегодняшнем виде предложения об ограничении операций в иностранные ценные бумаги, поскольку они касаются всех вообще иностранных ценных бумаг, выглядят как приглашение розничным инвесторам инвестировать только в отечественные», — отметил Тимофеев.

По его словам, выбор отечественных инструментов фондового рынка ограничен и недостаточен для необходимой при инвестировании диверсификации. «Перспективы российской экономики неопределенны, а информации по многим отечественным инструментам, необходимой для инвестиционных решений, стало меньше. Вряд ли мы таким образом снизим риски розничных инвесторов. Да, это может привести к оттоку инвесторов с фондового рынка», — заключил глава НАУФОР.

Ранее 20 июля стало известно о предложении ЦБ временно запретить неквалифицированным инвесторам наращивать позиции в иностранных инструментах. Такой подход объясняется рисками наложения новых санкций, из-за которых доступ к портфелям частных клиентов бирж будет ограничен.

По итогам 2021 года на Московской бирже было зарегистрировано более 17 миллионов розничных трейдеров. К концу 2022 года руководство площадки собиралось достичь показателя в 25 миллионов клиентов.

