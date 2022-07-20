Минфин пообещал симметричные меры в отношении иностранных банков

ЕС для обеспечения продовольственной безопасности выведет из-под санкций активы банков РФ

Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкции против России, в котором предусмотрена разморозка части активов российских банков. Этот шаг обусловлен необходимостью обеспечить бесперебойность поставок продовольствия, удобрений и медикаментов. Решение ЕС на руку ВТБ, Новикомбанку, банку «Россия», Промсвязьбанку, фигурирующим в документе. Тем не менее оно не вызывает значительного оптимизма ввиду того, что отечественный банковский сектор остается под давлением, считают эксперты.

На финансовом рынке сложилась парадоксальная ситуация: российские банки отстранены от управления своими европейскими «дочками». Эти активы стали недоступны, их невозможно продать даже иностранным покупателям, проявлявшим интерес с потенциальному приобретению, пишет Газета.ру.

Условия для дальнейшей работы для российских банков в ЕС и для иностранных финансовых организаций, представленных в России, складываются диаметрально противоположные. «Дочки» западных банков продолжили работать в России и сохранили возможность вывода активов. Российские кредитные организации такой возможности лишены. В российском Минфине считают такое положение дел неудовлетворительным. В новых реалиях иностранные банки не смогут выйти из активов в России до тех пор, пока аналогичные условия не будут созданы для российского бизнеса в Европе, обещает замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По мнению депутата Государственной Думы, главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, члена Национального финансового совета Банка России Сергея Гаврилова, нужно передать подразделения зарубежных банков, представленных в нашей стране, в доверительное управление российским банкам с госучастием — Сберу, ВТБ, ПСБ и другим, что позволит исключить риски вывода капитала и усилит защиту финансовой системы страны. «Это решение позволит создать хорошую переговорную базу по судьбе наших активов за рубежом. Одновременно такое решение имеет и другие плюсы: сохранение рабочих мест и высококлассных специалистов в российских филиалах западных банков, стабилизация всей финансовой системы страны, которая будет застрахована от ухода крупных игроков, поддержка банков с государственным участием, пострадавших от действий западных государств», — отметил Гаврилов.

