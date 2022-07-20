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Среда обитания

Путин займется вопросом доступности городской среды для инвалидов

Путин пообещал обсудить с вице-премьером Хуснуллиным доступность среды для инвалидов
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Маратом Хуснуллиным вопрос улучшения доступности городской среды для инвалидов, пишет РИА Новости. Речь шла о внедрении и активном использовании мобильных приложений-навигаторов для людей с ограниченными возможностями.

На пленарном заседании форума «Сильные идеи нового времени» подняли вопрос трудностей передвижения инвалидов по городам и презентовали главе государства новое мобильное приложение.

«У вас идея простая и в высшей степени важная и, безусловно, заслуживающая максимальной реализации. Обязательно переговорю на этот счет с Маратом Шакирзяновичем, вице-премьером, который курирует вопросы жилищного хозяйства, строительства, и сделаем все для того, чтобы идею вашу поддержать, как можно шире ее внедрять при развитии наших населенных пунктов, больших и малых городов», — заявил Путин.

19 июля группа депутатов и сенаторов предложила ввести для социально незащищенных категорий россиян единую социальную дисконтную карту, позволяющую получать скидки на товары, лекарственные препараты и услуги. Предполагается, что социальная карта будет предоставляться не только малоимущим, но и инвалидам, и родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Закон предположительно вступит в силу с 1 января 2023 года.

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Юлия Мискевич
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