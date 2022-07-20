Турция захотела платить России за нефть и газ в лирах

Bloomberg: Турция хочет перевести расчеты за российские энергоносители в лиры

Турция хочет перевести расчеты за российские энергоносители в турецкую лиру, что должно помочь Анкаре сэкономить валютные резервы, пишет Bloomberg.

Обе страны уже некоторое время работали над переходом к расчетам в собственных валютах. По утверждениям неназванных турецких чиновников, вопрос должны были обсуждать главы государств на встрече в Тегеране 19 июня.

На Россию в прошлом году пришлась четверть турецкого импорта нефти и почти половина — природного газа, в целом объем закупок в России оценивается в 29 миллиардов долларов. Лиры, полученные Россией за энергоносители, впоследствии можно будет использовать для приобретения продукции в Турции.

Российский импорт из Турции в 2021 году оценивался в 6,5 миллиарда долларов, к чему нужно добавить значительные траты туристов на курортах страны. Расчеты в рублях также должны стать частью возможных договоренностей, уточнил турецкий чиновник. В официальном комментарии турецкое Минэнерго отказало.

Турецкие политики уже несколько лет обсуждают с торговыми партнерами смену валют платежей, поскольку стараются противостоять сокращению резервов своего Центробанка, с 2019 года продавшего десятки миллиардов долларов в попытках поддержать падающий курс лиры.

Местная валюта находится под давлением взглядов президента Реджепа Тайпа Эрдогана. Он придерживается альтернативной экономической теории, согласно которой снижение ставки позволяет бороться с ростом цен за счет дешевых кредитов производству и влияет на политику турецкого Центробанка. На фоне существенного ослабления лиры инфляция в Турции приблизилась к 80 процентам.