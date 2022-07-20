Модель OnlyFans отказалась от дезодоранта из-за любви к запаху своего пота

Модель OnlyFans Фенелла Фокс отказалась от дезодоранта ради природного запаха тела

Жительница Великобритании Фенелла Фокс отказалась от дезодоранта и рассказала о причинах данного решения. Соответствующую историю публикует Daily Star.

Известно, что пять лет назад модель OnlyFans перестала брить подмышки. Кроме того, 28-летняя девушка призналась, что редко использует дезодорант, поскольку любит запах своего пота. «Я верю, что диета и образ жизни сказываются на нашем природном запахе. Мне бы хотелось, чтобы люди любили себя и не маскировали аромат своего тела ненатуральными средствами», — утверждает героиня материала.

Фокс также провела в своем Twitter-аккаунте опрос относительно данной темы. Сообщается, что почти 40 процентов из 500 респондентов ответили, что им нравится запах пота, и лишь 18 процентов ответили на указанный вопрос отрицательно.

В апреле Фенелла Фокс увеличила свой доход на платформе OnlyFans в восемь раз благодаря тому, что перестала брить подмышки. Первоначально она зарабатывала на публикации снимков в откровенных образах тысячу долларов в месяц. Отказавшись от эпиляции, Фокс стала получать в среднем около восьми тысяч долларов в месяц.