Названы освоенные москвичами новые профессии

Заммэра Ракова: московские колледжи подготовили специалистов новых профессий

В 2021-2022 учебном году 50 колледжей Департамента образования и науки Москвы выпустили около 21 тысячи студентов. В их числе — будущие специалисты новых направлений подготовки по востребованным в городе профессиям, которым впервые выдали дипломы сразу шесть образовательных организаций, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В московских колледжах регулярно появляются новые направления подготовки по востребованным профессиям. Это дает абитуриентам еще больший простор в выборе карьерного трека. Например, в этом году колледжи завершили подготовку специалистов по обслуживанию электробусов, по работе с теплоснабжением в рамках «Умного дома», по производству бетонных работ с помощью 3D-принтера. При этом карьерный путь молодых специалистов начинается сразу же по окончании учебы. Это возможно благодаря налаженному взаимодействию образовательных организаций с профильными компаниями. В образовательных программах учтены требования этих компаний к будущим специалистам, что открывает уникальные возможности трудоустройства для выпускников колледжей Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Например, отметила Ракова, в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 студенты обучались теплоснабжению на базе лаборатории «Умный дом», и теперь они умеют устанавливать и управлять режимами работы оборудования, устранять аварии, тестировать внедрение автоматизированных систем учета и контроля теплотехнического оборудования, в том числе и «Умный дом».

Современные учебные тренажеры в колледже усовершенствовали программу подготовки «Водоснабжение и водоотведение». Ее выпускники научились эксплуатировать сооружения и сети водоснабжения и водоотведения, а также очищать сточные воды с помощью передового оборудования.

Столичный Колледж современных технологий впервые подготовил слесарей по ремонту городского электротранспорта. Эти специалисты будут обслуживать и ремонтировать трамваи и электробусы. После выпуска им помогут трудоустроиться в организации и подразделения ГУП «Мосгортранс» — крупнейшего работодателя этой отрасли.

Еще одна специальность, которую молодые профессионалы освоили в Колледже современных технологий, — «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций». Там обучают практике подготовки строительных смесей в лаборатории 3D-печати и учат современным технологиям сварки.

В Колледже связи прошел первый выпуск по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств». Эти специалисты научились новым технологиям сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и устройств на ручном и автоматическом радиомонтажном оборудовании.

20 июня стало известно, что стартовала приемная кампания в колледжи Москвы. Подать документы можно до 10 августа на творческие направления, по 15 августа включительно — на все остальные. Заявления принимаются в разделе «Услуги»/«Запись в колледж» на сайте mos.ru. В Москве действуют 50 колледжей, подведомственных Департаменту образования и науки столицы. Там обучают более чем 200 профессиям и специальностям.