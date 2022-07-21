Европейский производитель робототехники ABB уйдет из России

Шведско-швейцарская компания ABB сообщила об уходе из России

Шведско-швейцарская компания ABB, производитель электро- и робототехники уходит из России, следует из сообщения на сайте европейского предприятия.

Решение обусловлено действиями Москвы на Украине, а также влиянием санкций. Новые заказы в стране компания перестала брать сразу после начала военной операции.

Большинство сотрудников российского подразделения ABB находятся в отпуске с начала весны. В компании пообещали «сделать все возможное», чтобы их «поддержать», всего речь идет примерно о 750 сотрудниках.

Производственные площадки расположены в Московской области и Липецке. До приостановки работы на Россию приходилось примерно один-два процента от годовой выручки группы ABB.

Из-за прекращения поставок ABB в марте, а также ухода датского производителя Kamstrup в России возникли опасения по поводу дефицита счетчиков воды и электричества. Однако в Минпромторге заявляли, что опасения беспочвенны, а на иностранную продукцию приходилась малая доля ассортимента приборов учета.