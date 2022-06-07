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Оценено влияние санкций на оплату россиянами коммунальных услуг

Минпромторг заявил, что санкции не приведут к дефициту счетчиков воды и электричества

Фото: РИА Новости

В России не ожидают дефицита счетчиков воды и электричества на фоне санкций. Влияние ухода западных производителей с рынка на оплату россиянами коммунальных услуг оценили в Минпромторге, пишет «Российская газета».

Опасения о возможной нехватке счетчиков возникли на фоне сообщений шведско-швейцарской фирмы ABB о приостановке поставок в Россию и датского производителя Kamstrup об уходе с национального рынка. Однако в Минпромторге заявили, что на иностранную продукцию приходилась малая доля ассортимента приборов учета.

Согласно приведенным данным, российские производители обеспечивают 85 процентов рынка электросчетчиков и 77 процентов — счетчиков воды. Другие 15 и 23 процента соответственно приходятся на товары из дружественных стран.

По словам специалистов, это подтверждают и рейтинги приборов учета воды и электроэнергии — импортные устройства в них занимают отнюдь не первые места. При этом среди сложных приборов учета электроэнергии — многотарифных, интеллектуальных счетчиков с подключением к интернету доля продукции ABB и Kamstrup, которую рекомендуют эксперты, растет. Однако такие приборы стоят гораздо дороже отечественных аналогов.

Нина Ташевская
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