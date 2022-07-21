ЕС включил Безрукова и Машкова в новый пакет санкций

Официальный журнал ЕС: в новый пакет санкций против России включены Безруков и Машков

Европейский союз включил в седьмой пакет санкций против России актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Согласно публикации, Машков и Безруков активно поддерживали российскую спецоперацию на Украине, а до этого выступали в поддержку присоединения Крыма к России.

Отмечается, что попавшим в санкционные списки физическим и юридическим лицам будут запрещены поездки в страны Евросоюза, а их активы будут заморожены.

Помимо этого, согласно опубликованному документу, ограничения распространяются на мэра Москвы Сергея Собянина, первого вице-премьера Белоусова, уполномоченного представителя президента России в Северокавказском Федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку.

Всего новые рестрикции распространились на 57 физических лиц и 9 организаций — в том числе мотоклуб «Ночные волки» и его руководителя.