ЕС ввел санкции против Собянина и Белоусова

ЕС ввел санкции против мэра Москвы Собянина и первого вице-премьера Белоусова

Раскрыты подробности седьмого пакета европейских санкций против России. Новые ограничения ввели против мэра Москвы Сергея Собянина, первого первого вице-премьера Белоусова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

Кроме того, под ограничения попали фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также ряд силовиков и депутатов.

Всего новые рестрикции распространились на 48 физических лиц и семь организаций — в том числе мотоклуб «Ночные волки» и его руководителя.