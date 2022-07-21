Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЕС ввел санкции против Собянина и Белоусова

ЕС ввел санкции против мэра Москвы Собянина и первого вице-премьера Белоусова

Раскрыты подробности седьмого пакета европейских санкций против России. Новые ограничения ввели против мэра Москвы Сергея Собянина, первого первого вице-премьера Белоусова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

Кроме того, под ограничения попали фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также ряд силовиков и депутатов.

Всего новые рестрикции распространились на 48 физических лиц и семь организаций — в том числе мотоклуб «Ночные волки» и его руководителя.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию
Стало известно о местонахождении Ефима Шифрина
ЕС ввел санкции против Собянина и Белоусова
Постпред России назвал цель уничтожения западного оружия на Украине
В Минобороны рассказали о разграблении домов солдатами ВСУ в российской форме
Генсек ООН прибыл в Стамбул для подписания соглашения по экспорту зерна
Серебренников сообщил о выплате Абрамовичем штрафа по делу «Седьмой студии»
Россиянин с беспилотником шпионил за тренировкой «Зенита»
Лукашенко выразил готовность защищать суверенитет Белоруссии «с оружием в руках»
В США высказались о подписании соглашения по вывозу украинского зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.