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Названы победители чемпионата России по альпинизму

На чемпионате России по альпинизму победили спортсмены из Красноярска и Воронежа

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Победителями чемпионата России по альпинизму в техническом классе стали представители Красноярска и Воронежа. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования прошли в альплагере «Безенги» в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

«Торжественно закрыт чемпионат России по альпинизму в техническом классе в альплагере "Безенги", проходивший с 7 июля. По сумме набранных баллов победу одержала команда, в состав которой вошли представители Красноярска и Воронежа», — рассказал президент Федерации альпинизма России Алексей Слотюк.

Второе и третье место заняли команды из Санкт-Петербурга. Спортсмены прошли маршруты успешно, без серьезных происшествий.

Всего к соревнованиям были допущены 13 команд, среди участников которых были три женщины. «Маршруты в горах Кабардино-Балкарии международного уровня, самые сложные в стране, и не каждый может на них отважиться. Победа в таких соревнованиях дает альпинистам возможность представлять страну в международных соревнованиях, а дважды победивший на чемпионате России по альпинизму в техническом классе становится мастером спорта», — рассказал Слотюк.

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Варвара Кошечкина
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