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Байден раскрыл свое состояние после заражения коронавирусом

Президент США Джо Байден заявил, что справляется со своей работой, несмотря на COVID-19
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден в своем Twitter-аккаунте раскрыл свое состояние после того, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Он заверил, что несмотря на это, он справляется со своей работой.

Американский лидер опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него слабо выраженные симптомы COVID-19. Он напомнил, что был дважды вакцинирован и ему дважды сделали бустерные прививки. «Я признателен вам за беспокойство, но у меня все хорошо. Я выполняю большой объем работы. Буду и далее ее выполнять», — заявил Байден.

В четверг, 21 июля, официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно. Байден продолжит работать в дистанционном режиме в Белом доме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

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Марина Совина
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