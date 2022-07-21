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Россия сняла запрет на полеты Boeing 737 MAX

В России разрешили пролет Boeing 737 MAX из дружественных стран

Фото: Shutterstock

Полеты самолетов Boeing 737 MAX снова разрешены в российском воздушном пространстве, однако исключение сделано для бортов, принадлежащих дружественным странам. Об этом пишет РБК.

Центр аэронавигационной информации опубликовал уведомление (NOTAM), согласно которому в России снимается запрет на использование перевозчиками Boeing 737 MAX, кроме тех самолетов, которые принадлежат государствам из списка «недружественных стран»: членам ЕС, Австралии, Великобритании, Канаде, Норвегии, Южной Корее, США, Украине и Японии.

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При этом отмечается, что для начала использования Boeing 737 MAX российскими перевозчиками авиационные власти повторно займутся сертификацией бортов этой модификации. В настоящее время такие самолеты есть в парках «Белавиа» (Белоруссия), SСAT (Казахстан), Turkish Airlines (Турция) и flydubai (ОАЭ).

Первый полет после выпуска NOTAM, согласно данным FlightRadar24, выполнил перевозчик «Белавиа»: рейс МинскТбилиси.

Ранее в июле сообщалось, что Boeing до 2041 года отказался от поставок своих самолетов в Россию. Нынешний отказ связан с действиями российских войск на территории Украины.

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Дарья Рыбак
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