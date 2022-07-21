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Британия передаст ВСУ десятки орудий и сотни беспилотников

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил о новом большом пакете военной помощи для Украины
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Британия передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) новый большой пакет военной помощи, в который войдут десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотников и другие типы вооружений и боеприпасов. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, сообщает агентство Reuters.

В списки военных поставок также войдут несколько радиолокационных систем (РЛС) контрбатарейной борьбы, 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия и 50 тысяч боеприпасов. «Вместе с международными партнерами мы гарантируем Украине средства для защиты своей страны», — заявил глава военного ведомства.

Ранее начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Чарльз Браун допустил, что Запад может в скором времени предоставить Украине истребители американского или французского производства. «Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет», — заявил начальник штаба ВВС США, уточнив, что «это будет что-то не русское».

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Дмитрий Сотак
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