Милли Бобби Браун получит самый высокий гонорар в истории среди молодых актеров

Милли Бобби Браун получит самый высокий гонорар среди актеров до 20 лет

18-летняя британская актриса Милли Бобби Браун заработает 10 миллионов долларов за главную роль в фильме «Энола Холмс 2». Об этом сообщает Independent.

Браун станет первой актрисой в истории, заработавшей столь высокий гонорар за роль в фильме среди молодых артистов до 20 лет.

В фильме «Энола Холмс 2» Милли исполнит роль сестры известного детектива Шерлока Холмса. По сюжету, она возьмется за свое первое дело и попытается разгадать тайну пропавшей девушки.

Первая часть фильма вышла на стриминговой платформе Netflix в 2020 году. Главные роли, помимо Браун, исполнили актеры Генри Кавилл, Сэм Клафлин, Хелена Бонем Картер и другие. Известно, что сиквел выйдет на сервисе в конце 2022 года. Режиссером выступит Гарри Брэдбир, известный по проектам «Дрянь» и «Убивая Еву».

Ранее стало известно о том, что Том Круз заработает 100 миллионов долларов за «Топ Ган: Мэверик».