Том Круз заработает 100 миллионов долларов за «Топ Ган: Мэверик»

Актер Том Круз заработает 100 миллионов долларов за фильм «Топ Ган: Мэверик»

Американский актер Том Круз заработает 100 миллионов долларов за фильм Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик». Об этом сообщает Variety.

Картина, в которой Круз исполнил роль пилота Питера «Мэверика» Митчелла, уже собрала в мировом прокате почти 1,2 миллиарда долларов. Поскольку контракт артиста подразумевает, что он зарабатывает деньги с каждого проданного билета, за этот проект он должен получить 100 миллионов.

14 июля стало известно, что боевик «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом студии Paramount за ее 110-летнюю историю, установив рекорд по кассовым сборам в США. Фильм режиссера Джозефа Косински собрал 601,9 миллиона долларов в американском прокате, обойдя по этому показателю легендарную картину «Титаник». В 1997 году драма заработала 600,7 миллиона долларов.

Мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась 18 мая. В США его показали в День поминовения — национальный праздник, посвященный памяти погибших американских военнослужащих. Кассовые сборы «Топ Гана» во всем мире составили 1,19 миллиарда долларов. Боевик также стал самой кассовой картиной в карьере Круза.