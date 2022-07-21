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Том Круз заработает 100 миллионов долларов за «Топ Ган: Мэверик»

Актер Том Круз заработает 100 миллионов долларов за фильм «Топ Ган: Мэверик»

Фото: Gao Jing / XinHua / Globallookpress.com

Американский актер Том Круз заработает 100 миллионов долларов за фильм Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик». Об этом сообщает Variety.

Картина, в которой Круз исполнил роль пилота Питера «Мэверика» Митчелла, уже собрала в мировом прокате почти 1,2 миллиарда долларов. Поскольку контракт артиста подразумевает, что он зарабатывает деньги с каждого проданного билета, за этот проект он должен получить 100 миллионов.

14 июля стало известно, что боевик «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом студии Paramount за ее 110-летнюю историю, установив рекорд по кассовым сборам в США. Фильм режиссера Джозефа Косински собрал 601,9 миллиона долларов в американском прокате, обойдя по этому показателю легендарную картину «Титаник». В 1997 году драма заработала 600,7 миллиона долларов.

Мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась 18 мая. В США его показали в День поминовения — национальный праздник, посвященный памяти погибших американских военнослужащих. Кассовые сборы «Топ Гана» во всем мире составили 1,19 миллиарда долларов. Боевик также стал самой кассовой картиной в карьере Круза.

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Марина Погосян
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