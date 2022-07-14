«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом в истории Paramount в США

«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом стал самым кассовым фильмом в истории Paramount в США

Боевик «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом студии Paramount за ее 110-летнюю историю, установив рекорд по кассовым сборам в США. Об этом сообщает Collider.

Фильм режиссера Джозефа Косински собрал 601,9 миллиона долларов в американском прокате, обойдя по этому показателю легендарную картину «Титаник». В 1997 году драма заработала 600,7 миллиона долларов.

Мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась 18 мая. В США его показали в День поминовения — национальный праздник, посвященный памяти погибших американских военнослужащих. Кассовые сборы «Топ Гана» во всем мире составили 1,19 миллиарда долларов. Боевик также стал самой кассовой картиной в карьере американского актера Тома Круза.

Ранее сообщалось о том, что боевик «Топ Ган: Мэверик» стал первым фильмом-миллиардером 2022 года.