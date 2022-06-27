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Боевик «Топ Ган: Мэверик» стал первым фильмом-миллиардером 2022 года

Боевик «Топ Ган: Мэверик» стал первым фильмом 2022 года, заработавшим миллиард долларов

Кадр: фильм «Топ Ган: Мэверик»

Боевик «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом в главной роли стал первым фильмом 2022 года, которому удалось собрать в мировом прокате свыше миллиарда долларов. Об этом сообщает Collider.

В США «Топ Ган: Мэверик» заработал 521,7 миллиона долларов, а в международном прокате — 484,7 миллиона. Менее чем за месяц фильм заработал в совокупности 1,006 миллиарда долларов по всему миру.

По кассовым сборам внутри страны, боевик обошел «Доктор Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Ленту уже назвали самой кассовой картиной 2022 года. Боевик также стал вторым фильмом наряду с «Человеком-пауком: Нет пути домой», которому удалось преодолеть отметку в 400 миллионов долларов с начала вспышки COVID-19.

Мировая премьера «Топ Ган: Мэверик» состоялась 18 мая. В США его показали в День поминовения — национальный праздник, посвященный памяти погибших американских военнослужащих.. Режиссером выступил Джозеф Косински.

Ранее сообщалось о том, что «Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза.

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Дениза Мацаева
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