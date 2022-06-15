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Назван самый кассовый фильм 2022 года

«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом 2022 года, обойдя «Доктора Стрэнджа»

Фото: Getty Images

Боевик «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом в главной роли продолжает занимать первую строчку в американском прокате, собрав более 400 миллионов долларов в стране. Об этом сообщает Collider.

В мировом прокате фильм режиссера Джозефа Косински заработал 362 миллиона долларов, в результате чего общая сумма сборов по всему миру достигла 783,8 миллиона долларов.

В США «Топ Ган» уже обогнал фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ленту назвали самым кассовым фильмом 2022 года. Боевик также стал вторым фильмом наряду с «Человеком-пауком: Нет пути домой», которому удалось преодолеть отметку в 400 миллионов долларов с начала вспышки COVID-19.

Фильм режиссера Джозефа Косински вышел на большие экраны в мае и за первый уикенд заработал 248 миллионов долларов по всему миру. В США его премьера состоялась в День поминовения — национальный праздник, посвященный памяти погибших американских военнослужащих.

Ранее стало известно о том, что фильм «Топ Ган: Мэверик» также стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза.

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Дениза Мацаева
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