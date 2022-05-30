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«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза

«Топ Ган: Мэверик» опередил «Войну миров» и стал самым кассовым фильмом с Томом Крузом

Кадр: Фильм «Топ Ган: Мэверик»

Боевик «Топ Ган: Мэверик» стал самой кассовой картиной в карьере 59-летнего американского актера Тома Круза, собрав за первый уик-энд в международном прокате рекордные 124 миллиона долларов. Об этом сообщает Deadline.

Для Тома Круза это первый фильм с его участием, которому удалось собрать более 100 миллионов долларов за премьерные выходные. Ранее рекорд принадлежал картинам «Война миров» (64,9 миллиона долларов) и «Миссия невыполнима: Последствия» (61,2 миллиона). Кроме того, боевик продемонстрировал один из лучших стартов в истории студии Paramount. Лучший результат по-прежнему сохраняется у «Трансформеров: Эпоха истребления» (2014).

В общей сложности сиквел «Лучшего стрелка» (1986) собрал 248 миллионов долларов в кинотеатрах по всему миру (не считая Россию и Китай).

Премьера «Топ Ган: Мэверик» должна была состояться еще в 2020-м году, но ее пришлось отложить из-за пандемии. На экраны в США фильм вышел в День поминовения — национальный праздник, посвященный памяти погибших американских военнослужащих.

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Дениза Мацаева
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