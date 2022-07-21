Le Devoir: фермеры Канады пострадали из-за пошлин на российские удобрения в размере 35%

Фермеры Канады пострадали из-за решения властей страны ввести пошлины в размере 35 процентов на российские удобрения. Об этом сообщает издание Le Devoir.

По мнению главы ассоциации производителей зерна Квебека Кристиана Овербека, ограничения усложняют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые до этого толкнулись с ростом затрат на топливо и технику. Он подчеркнул, что стоимость товаров первой необходимости по сравнению с 2021 годом увеличилась в два-три раза. «Нет необходимости страдать от этого дополнительного налога», — констатировал Овербек.

Канадское агропромышленное объединение, в которое входят ассоциации производителей зерна из провинций Квебек, Онтарио и Атлантическая Канада, оценили, что из России в эти регионы импортируется около 660-680 тысяч тонн азотных удобрений. Это составляет от 85 до 90 процентов всех используемых удобрений этого вида.

Глава правления кооперативной группы Sollio Гислен Жерве подчеркнул, что пошлины влекут за собой значительные дополнительные расходы для фермеров. «Мы запрашиваем поддержку у федерального правительства, чтобы оно компенсировало сельхозпроизводителям ущерб, связанный с этими пошлинами», — добавил он. Сотрудник факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета Лаваля Морис Дойон отметил, что поиск других поставщиков не принес бы большой пользы производителям зерна, потому что цены определяются мировым рынком.

Ранее Associated press сообщало, что в Канаде из-за отказа повышать зарплату сотрудникам прекратил работу крупнейший железнодорожный узел страны. Владельцы дороги обвинили в этом профсоюз, но его представители заявили, что действуют в интересах работников. На фоне забастовок пострадали фермеры в США — из-за остановки поставок они перестали получать удобрения из Канады.

