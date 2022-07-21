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Более 250 тысяч рублей проплыли по реке на глазах у жителей города

SoraNews24: крупная денежная сумма проплыла по реке в Японии и попала на видео

Более полумиллиона японских иен проплыли по реке на глазах у жителей японского города Тояма. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание SoraNews24.

Около полудня во вторник, 19 июля, горожане заметили, что течение несет многочисленные бумажные листки. Приглядевшись, они поняли, что это не просто бумажки, а купюры достоинством 10 тысяч иен (4,2 тысячи рублей) — самые крупные банкноты, которые используются в Японии.

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Речь шла не о паре купюр, выпавших из чьего-то кошелька, а о целом денежном потоке. Из реки выловили по меньшей мере 60 банкнот на общую сумму 600 тысяч иен (252,3 тысячи рублей). Деньги передали в полицию.

Пользователей соцсетей впечатлил неожиданный денежный поток. «Выглядит подозрительно», — написал один из них. «Эти деньги наверняка связаны с каким-то криминалом, верно?» — предположил другой. «Это же отмывание денег», — пошутил третий. «Я думаю, что кто-то напился и случайно уронил деньги в воду», — высказал свою догадку еще один пользователь.

По закону, полиция будет хранить находку в течение трех месяцев на случай, если их обладатель явится и заявит на нее свои права. Если этого не произойдет, деньги достанутся тому, кто их нашел.

Ранее сообщалось, что в английский город Сполдинг в графстве Линкольншир по реке Глен приплыли деньги. Об этом в полицию сообщил прогуливавшийся с собакой вдоль берега местный житель.

Алиса Дмитриева
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