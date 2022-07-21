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Плюс-сайз-модель показала целлюлит на фото без ретуши и восхитила фанатов

Плюс-сайз-модель Карина Ирби в купальнике показала целлюлит на фото и восхитила фанатов

Фото: @karinairby

Плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке девушка позировала в слитном купальнике с открытой спиной и ягодицами, демонстрируя свое тело крупным планом. На фото заметны складки, жировые отложения и целлюлит на коже Ирби. «Изгибы тела и целлюлит не делают тебя толстой», — подчеркнула блогерша.

Упомянутая публикация набрала более 9,5 тысячи просмотров. Пользователи сети принялись восхищаться смелостью Ирби в комментариях. «Приветствую, чизбургеры!», «Твоя уверенность в себе вдохновляет», «Никогда не прекращай быть собой», — писали юзеры.

В июле полная блогерша Антонина Грэм рассказала о том, как стала публиковать фото без ретуши и прославилась в сети. Инфлюэнсер отказалась от фотошопа, решив не скрывать свои пышные формы, в частности, покрытый растяжками живот. Девушка призналась, что с появлением блога ее отношение к себе изменилось в лучшую сторону, и она стала показывать фигуру чаще.

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Карина Черных
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