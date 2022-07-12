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Полная блогерша показала живот с растяжками на фото и прославилась в сети

Полная блогерша Антонина Грэм показала покрытый растяжками живот и прославилась в сети

Фото: @antoniagrahamx

Полная блогерша Антонина Грэм стала публиковать фото без ретуши и прославилась в сети. Ее история заинтересовала журналистов Daily Star.

Так, 25-летняя активистка бодипозитива начала вести блог в период коронавируса, пытаясь помочь женщинам принять себя. Инфлюэнсер отказалась от фотошопа, решив не скрывать свои пышные формы, в частности покрытый растяжками живот. Известно, что данные особенности кожи появились у нее после рождения троих детей.

Грэм рассказала, что годами ретушировала свои снимки и старалась спрятать свое тело под одеждой. Однако с появлением блога ее отношение к себе изменилось в лучшую сторону, и она стала показывать фигуру чаще. «Однажды я задумалась, почему я всегда ношу огромные футболки и мешковатые брюки? Поэтому я потратила 200 фунтов на новый гардероб, чтобы никогда больше не возвращаться к прошлому», — отметила она.

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Кроме того, блогерша призналась, что мечтает стать профессиональной плюс-сайз-моделью. По ее словам, в данной сфере не так много манекенщиц, которые могут похвастаться объемами, как у нее.

В июне блогерша показала лицо с акне без ретуши и восхитила поклонников. Активистка бодипозитива призналась, что часто получает оскорбления в сети и страдает от критики в адрес своего внешнего вида. В ответ на негативные комментарии она разместила кадры, на которых заметны сильные покраснения и воспаленные прыщи.

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Полина Гераскина
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